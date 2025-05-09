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Samsun 9 Mayıs Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 9 Mayıs Cuma hava durumu belli oldu. Samsun'da hava durumu artan bulutlarla birlikte açık olacak.

Samsun 9 Mayıs Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu artan bulutlarla birlikte açık olacak. Sıcaklık 24°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayı için ortalama değerlerin biraz üzerindedir. Bölgenin iklimine uygun bir gün sunmaktadır. Önümüzdeki günlerde, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışlar, bölgenin nem oranını artırarak hava koşullarını daha serin ve nemli hale getirebilir. 12 Mayıs Pazartesi günü hava, bulutlu ve güneşli bir karışım sunacak. Sıcaklık 16°C civarında olacak ve daha ılıman bir gün vaad ediyor.

Samsun'un Mayıs ayındaki genel iklimi, ortalama yüksek sıcaklıkların 17°C ile 22°C arasında değişmesiyle ılıman ve nemlidir. Bu dönemde yağış ihtimali %20 civarındadır. Yağış miktarı genellikle 31 milimetre civarında seyreder. Nem oranı ise %85 civarındadır. Bu durum, hava koşullarının nemli olduğunu gösteriyor. Özellikle yağışlı günlerde nem oranının yüksekliği, hava koşullarını daha bunaltıcı hale getirebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler giymek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak ve su birikintilerinden kaçınmak güvenliğiniz için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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