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Samsun'da 1,3 milyar TL'lik altyapı protokolü imzalandı

Samsun'da 1 milyar 350 milyon TL’lik yatırımı kapsayan Altyapı, Platform Kazı ve Dolgu İşleri Yapım İşi Ortak Hizmet Protokolü imzalandı.

Samsun'da 1,3 milyar TL'lik altyapı protokolü imzalandı

Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile Havza Organize Sanayi Bölgesi arasında hazırlanan ve yaklaşık 1 milyar 350 milyon TL’lik yatırımı kapsayan Altyapı, Platform Kazı ve Dolgu İşleri Yapım İşi Ortak Hizmet Protokolü’nün imza töreni Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş ve Havza OSB Müdür V. Vural Tokmak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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"HAVZA VE ŞEHRİMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Protokol hakkında yapılan açıklamada, "Protokolün Havza OSB'miz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor, katkıları için Samsun Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Protokol; Havza OSB’de SASKİ tarafından yapılacak ya da yaptırılacak olan yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon ve menfez inşaatları, platform kazı ve dolgu işlerini kapsıyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Havza
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