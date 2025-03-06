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  4. Samsun’da 1 ton 180 kilogram kaçak midye ele geçirildi! 75 bin 540 TL ceza kesildi

Samsun’da 1 ton 180 kilogram kaçak midye ele geçirildi! 75 bin 540 TL ceza kesildi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.03.2025 23:35
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Samsun'da polisin yaptığı denetimlerde ele geçirilen 1 ton 180 kilo kaçak midye denize bırakıldı. Olayla ilgili 2 şahsa toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun’da 1 ton 180 kilogram kaçak midye ele geçirildi! 75 bin 540 TL ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde gerçekleştirdikleri denetimlerde bir araç içerisinde 1 ton 180 kilo kum şırlanı diye adlandırılan ve kaçak avlanan midye ele geçirdi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından doğadan yasa dışı yollarla toplanan midyeler, ekosistemin zarar görmemesi için yeniden denize bırakıldı.

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Olayla ilgili 2 şahsa, Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 75 bin 540 TL idari para cezası uygulandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
midye Samsun
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