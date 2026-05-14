Samsun’da 19 yıl ve 9 yıl hapisle aranan 2 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, İlkadım ilçesinde "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. yakalandı. Atakum ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. gözaltına alındı. Yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



