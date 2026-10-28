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Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

Samsun'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

Samsun'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları, Onur Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşte öğrenciler tarafından 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Onur Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Lise Caddesi ve İstiklal Caddesi'nden geçilmesinin ardından İstiklal Meydanı'nda sona erdi.

Öğrenciler ve vatandaşların çeşitli marşlar seslendirdiği yürüyüşe Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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