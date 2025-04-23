HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun’da 2 ton kaçak midye ele geçildi

Samsun'da polis tarafından bir kamyonetin üzerinde 2 ton kum şırlanı diye adlandırılan kaçak midye ele geçirildi.

Samsun’da 2 ton kaçak midye ele geçildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışma kapsamında, Çarşamba ilçesinde park halindeki bir kamyonette yapılan kontrollerde 2 ton kum şırlanı diye adlandırılan midye ele geçirildi. Doğal yaşamı tehdit eden ve yasa dışı yollarla toplanan midyeler, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı. Kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde, araç sürücüsüne, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası ve ayrıca alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak suçlarından da 13 bin 601 TL de trafik cezası uygulandı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya'da uyuşturucu taciri 1 şüpheli tutuklandıKütahya'da uyuşturucu taciri 1 şüpheli tutuklandı
Valizinden 6 bin tane çıktı: Savunması pes dedirtti! Valizinden 6 bin tane çıktı: Savunması pes dedirtti!

Anahtar Kelimeler:
midye Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Seyirciyi ayağa kaldıran kavga! Acun Ilıcalı konseyi topladı: "Seni yarışmada tutamayız"

Seyirciyi ayağa kaldıran kavga! Acun Ilıcalı konseyi topladı: "Seni yarışmada tutamayız"

Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı

Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!

Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı!

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

Mahalle sakinleri kokudan şüphelenince gerçek ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.