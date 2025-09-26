HABER

Samsun'da 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı

Samsun'da bir komşunun evinden ziynet eşyası çalan şahıs polisin takibiyle yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir hırsızlık olayı yaşandı. N.A. (41), evini temizlemek için Samsun'a geldi. Komşusu H.K. evine çağrıldı. H.K., evde bulunan çantadan ziynet eşyalarını çaldı. Bu eşyaların toplam değeri 200 bin lira. N.A., çantadaki ziynet eşyalarının çalındığını polise bildirdi.

Olay sonrası polis araştırma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, H.K.’yı şüpheli olarak belirledi. Şüpheli, polis tarafından yakalandı. H.K., gözaltına alındı. Daha sonra Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

