Samsun'da 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir hırsızlık olayı yaşandı. N.A. (41), evini temizlemek için Samsun'a geldi. Komşusu H.K. evine çağrıldı. H.K., evde bulunan çantadan ziynet eşyalarını çaldı. Bu eşyaların toplam değeri 200 bin lira. N.A., çantadaki ziynet eşyalarının çalındığını polise bildirdi.

Olay sonrası polis araştırma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, H.K.’yı şüpheli olarak belirledi. Şüpheli, polis tarafından yakalandı. H.K., gözaltına alındı. Daha sonra Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

(İHA)

