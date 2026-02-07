HABER

Samsun’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Samsun’un İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 6 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 354 adet sentetik ecza, 146 gram sentetik kannabinoid, 127 gram reçine esrar, 2 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Samsun
