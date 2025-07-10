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Samsun’da 3’ü çocuk 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun’un Atakum ilçesinde denize giren 4 kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan 3’ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun’da 3’ü çocuk 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Begüm Özkaynak

Olay, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İncesu sahilinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren M.C. (19), Y.E.A. (14), C.A. (12) ve K.A. (10) bir süre sonra akıntıya kapılarak denizde çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ve görevli cankurtaranlar durumu fark ederek hemen müdahale etti. Denize giren ekipler boğulma tehlikesi geçiren şahısları kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan 4 kişi, iki ayrı ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalelerin ardından, boğulma tehlikesi geçiren şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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