HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun'da acı olay: 24 yaşındaki astsubay serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu!

Samsun’un Terme ilçesinde serinlemek için ırmağa giren astsubay çavuş, boğularak hayatını kaybetti. Yıllık izinde olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Hakan Fidan, tim komutanı olarak görev yapıyordu.

Samsun'da acı olay: 24 yaşındaki astsubay serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu!

Acı olay, ilçenin Akçay Mahallesi'nde bulunan Akçay Irmağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte dinlenmek için ırmak kenarına giden Jandarma Astsubay Çavuş Hakan Fidan (24), bir süre sonra ırmağa girdi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Irmağın derinliğinde dengesini kaybeden Fidan, suda çırpınmaya başladı. Bu sırada ırmak içinde genç astsubayı kurtarmaya çalışan arkadaşları ise 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AW461590_06

SUYUN 6 METRE DERİNLİĞİNDE BULUNDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, suyun yaklaşık 6 metre derinliğinde genç astsubayın cansız bedenine ulaştı.

AW461590_04

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde astsubayın hayatı kaybettiği belirlendi. Astsubayın cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

AW461590_05

YILLIK İZİNDEYDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde görevli olan 24 yaşındaki Hakan Fidan’ın, tim komutanı olarak görev yaptığı ve yıllık izin için Ordu’nun Ünye ilçesinde ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

AW461590_03

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, olayın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rus ordusundan Kiev'e saldırı: 15 yaralıRus ordusundan Kiev'e saldırı: 15 yaralı
Bayburt’ta zabıta gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdiBayburt’ta zabıta gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi

Anahtar Kelimeler:
Astsubay Ordu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

Bıçakladı, telefonundaki not ortaya çıktı: "Sapladığımda bitecek savaşım"

Bıçakladı, telefonundaki not ortaya çıktı: "Sapladığımda bitecek savaşım"

Ormandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi!

Ormandan gelen kadın çığlığı polisi alarma geçirdi!

Sıcaklıklar fena bastırdı ama sağanak yağış yolda! Bu tarihlere dikkat!

Sıcaklıklar fena bastırdı ama sağanak yağış yolda! Bu tarihlere dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.