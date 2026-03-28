Samsun'da acı olay! Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi Toptape – Taşova Devlet Yolu’nun 27’nci kilometresinde meydana geldi. Taşova istikametinden Ladik yönüne seyir halinde olan Oktay Erboğa (44) iradesindeki motosiklet, iddiaya göre virajı alamayarak karşı yönden gelen Z.Ö. (67) yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü Erboğa'nın öldüğü belirlendi. Amasya’da oto tamircisi olduğu öğrenilen Erboğa’nın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ladik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

