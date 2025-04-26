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Samsun'da akıllara durgunluk veren olay! Kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıttı, üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi...

Samsun'da, durdurulan otomobilin sürücüsü Muhammed Eroğlu (21) ve yanındaki kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Beytullah Şentürk (42), tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'da akıllara durgunluk veren olay! Kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıttı, üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi...
Begüm Özkaynak

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede dün yapılan denetimlerde bir otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Muhammed Eroğlu ve yanındaki Beytulllah Şentürk'ün üzerlerinde 36 sentetik hap ve 16,6 gram taş kokain ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 dolma tüfek ve dolma tabanca, 7 tarihi eser niteliğinde kağıt para ve 8 sikke ele geçirildi.

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ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan ve kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Beytullah Şentürk ile sürücü Mumammed Eroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri Alaçam Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Beytullah Şentürk'ün tarihi eser niteliğindeki ürünlerin kendisine ait olmadığını iddia ettiği öğrenilirken, sürücü Muhammed Eroğlu'na ayrıca 'Alkollü araç kullanma' ve 'Tarihi eser kaçaklığı' suçlarından da işlem yapıldı.

(DHA)

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Fizik Samsun uyuşturucu uzman
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