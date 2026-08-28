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Samsun'da ambarda yangın: 7 ton buğday küle döndü

Samsun’un Havza ilçesinde bir ambarda çıkan yangında yaklaşık 7 ton buğday, 350 saman balyası ve çeşitli tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da ambarda yangın: 7 ton buğday küle döndü

Yangın, Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir ambarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.30 sıralarında ambardan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Samsun da ambarda yangın: 7 ton buğday küle döndü 1

SAMSUN'DA AMBARDA YANGIN

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevrede bulunan yapılara ve diğer alanlara sıçramasını önledi.

Samsun da ambarda yangın: 7 ton buğday küle döndü 2

7 TON BUĞDAY KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ambarda bulunan yaklaşık 7 ton buğday, 350 saman balyası ve çeşitli tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çevredeki yapılara sıçramaması ise olası bir faciayı önledi.
Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilirken, kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun
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