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Samsun'da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, serinlemek için baraja giren 17 ve 18 yaşlarındaki iki genç boğuldu. Gençlerin cansız bedenleri ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Samsun'da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu

Olay, öğle saatlerinde, 19 Mayıs ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde meydana geldi. Serinlemek için 19 Mayıs Barajı’na giren Muhammed Emin Yaman (17) ve Tuncay Gençtürk (18) bir süre sonra çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu.

Samsun da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu 1

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları başlatan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Gençtürk ve Yaman’ın cesetlerine ulaştı. Muhammed Emin Yaman ve Tuncay Gençtürk’ün cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Samsun da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu 2

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun ihbar
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