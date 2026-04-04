Samsun'da bıçaklı kavga! 1 kişi ağır yaralandı, saldırgan gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde kavgada ettiği Uğur Ş. tarafından bıçaklanan Hüseyin Ç., ağır yaralandı.

Olay, Emirefendi Mahallesi Katip Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan Uğur Ş. ile Hüseyin Ç., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Uğur Ş. yanında bulunan bıçakla Hüseyin Ç.’yi göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hüseyin Ç., ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla yakalayıp, gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

