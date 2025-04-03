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  4. Samsun'da bir kişinin darp edilip bıçakla yaralanmasıyla ilgili 4 kişi adliyede

Samsun'da bir kişinin darp edilip bıçakla yaralanmasıyla ilgili 4 kişi adliyede

03.04.2025 16:06
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Samsun'da bir kişinin darp edilip bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin darp edilip bıçakla yaralanmasıyla ilgili 4 kişi adliyede

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan otogarda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için arkadaşı ile birlikte Samsun'a gelen Recep A.(24), arkadaş ortamında tanıştığı şahıslar tarafından darp edilerek bacağından bıçaklandı. Kafasına aldığı darbe sonucu da ağır yaralanan Recep A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili F.Ö., E.Ö., N.D. ve A.C.Ö.'yü Çarşamba ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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