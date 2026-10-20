Son dakika | Gözler Üsküdar Belediyesi'nde: Ağustostan beri üçüncü seçim! Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

Son dakika haberi: Üsküdar'da yeni başkan vekilini belirleyecek oylama için geri sayım başladı. Belediye meclisi, 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Dündar Ziya Gültekin'in yerine görev yapacak ismi seçmek üzere bugün toplanıyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ OLDU

AK Parti ve MHP seçime ortak adayla girecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.

CHP VE YENİ PARTİ AYRI ADAY ÇIKARACAK

CHP ve Yeni Parti ise farklı adaylarla sandığa gidecek. İki partinin ayrı aday çıkaracağını CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıklamıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Belediye binası önünde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken seçimin saat 10.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

İLK SEÇİME MAHKEME KARARI, İKİNCİ SEÇİMDE AK PARTİ KAZANDI

Üsküdar'daki seçim süreci, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasıyla başladı.

5 Ağustos'taki ilk oylamada Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi. Ancak AK Parti'nin itirazının ardından mahkeme, seçime ilişkin kararn yürütmesini durdurdu. 8 Eylül'de yenilenen seçimde bu kez AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Kullanılan 42 oyun 23'ünü alan Gültekin, başkan vekilliği görevine geldi.

AĞUSTOSTAN BU YANA ÜÇÜNCÜ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ

Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim'de Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri için Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Bunun üzerine İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için belediye meclisini 20 Ekim'de toplantıya çağırmıştı.