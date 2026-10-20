HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Gözler Üsküdar Belediyesi'nde: Ağustostan beri üçüncü seçim! Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

Son dakika haberi: Üsküdar Belediyesi'nde bugün üçüncü kez başkan vekili seçilecek. Cumhur İttifakı, Muhammed Emin Sarıoğlu ile yarışa girecek, CHP ve Yeni Parti ayrı aday çıkaracak. Seçim için belediye meclisinin saat 10.00'da toplanması bekleniyor.

Son dakika | Gözler Üsküdar Belediyesi'nde: Ağustostan beri üçüncü seçim! Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Üsküdar'da yeni başkan vekilini belirleyecek oylama için geri sayım başladı. Belediye meclisi, 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Dündar Ziya Gültekin'in yerine görev yapacak ismi seçmek üzere bugün toplanıyor.

Son dakika | Gözler Üsküdar Belediyesi nde: Ağustostan beri üçüncü seçim! Cumhur İttifakı nın adayı belli oldu 1

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ OLDU

AK Parti ve MHP seçime ortak adayla girecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu.

Son dakika | Gözler Üsküdar Belediyesi nde: Ağustostan beri üçüncü seçim! Cumhur İttifakı nın adayı belli oldu 2

CHP VE YENİ PARTİ AYRI ADAY ÇIKARACAK

CHP ve Yeni Parti ise farklı adaylarla sandığa gidecek. İki partinin ayrı aday çıkaracağını CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıklamıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Belediye binası önünde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken seçimin saat 10.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

Son dakika | Gözler Üsküdar Belediyesi nde: Ağustostan beri üçüncü seçim! Cumhur İttifakı nın adayı belli oldu 3

Son dakika | Gözler Üsküdar Belediyesi nde: Ağustostan beri üçüncü seçim! Cumhur İttifakı nın adayı belli oldu 4

İLK SEÇİME MAHKEME KARARI, İKİNCİ SEÇİMDE AK PARTİ KAZANDI

Üsküdar'daki seçim süreci, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasıyla başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinem Dedetaş tutuklandı! Sinem Dedetaş tutuklandı!
Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

5 Ağustos'taki ilk oylamada Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi. Ancak AK Parti'nin itirazının ardından mahkeme, seçime ilişkin kararn yürütmesini durdurdu. 8 Eylül'de yenilenen seçimde bu kez AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Kullanılan 42 oyun 23'ünü alan Gültekin, başkan vekilliği görevine geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti Üsküdar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

AĞUSTOSTAN BU YANA ÜÇÜNCÜ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ

Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim'de Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri için Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Son dakika | Gözler Üsküdar Belediyesi nde: Ağustostan beri üçüncü seçim! Cumhur İttifakı nın adayı belli oldu 5

Bunun üzerine İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için belediye meclisini 20 Ekim'de toplantıya çağırmıştı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İdrar kanaması sandı, dünyanın en nadir 4. vakası çıktıİdrar kanaması sandı, dünyanın en nadir 4. vakası çıktı
İskenderun'da mide bulandıran fırın! Hamam böceği, sigara izmariti..İskenderun'da mide bulandıran fırın! Hamam böceği, sigara izmariti..

Anahtar Kelimeler:
seçim Üsküdar Üsküdar Belediyesi Sinem Dedetaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.