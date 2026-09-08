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SON DAKİKA | Üsküdar seçim sonucu için geri sayım! Oylama başladı

Son dakika haberi: Üsküdar’da başkan vekili seçimi bugün yeniden yapılıyor. AK Parti-MHP ve CHP-YENİ Parti gruplarının 21’er üyesi bulunuyor. Oylama işlemi sabah saat 09.00'da başladı.

SON DAKİKA | Üsküdar seçim sonucu için geri sayım! Oylama başladı
Devrim Karadağ

Son dakika: Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekili seçimi günü geldi. Tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan süreçte, 5 Ağustos’ta CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı ise 18 oy almıştı.

SON DAKİKA | Üsküdar seçim sonucu için geri sayım! Oylama başladı 1
Tutuklanan Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırılmıştı.

İTİRAZ SONUCU SEÇİM YENİLENDİ

AK Parti’nin yaptığı itirazın ardından mahkeme, 25 Ağustos’ta seçimde usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmederek seçimin yenilenmesine karar verdi. 6 Eylül’de yapılan ikinci seçimde YENİ Partili ve CHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül saat 09.00’a, yani
bugüne ertelendi.

Dün YENİ Partili ve CHP'li ilçe başkanları ortak basın toplantısı yaparak seçimde birlik içerisinde olacaklarını duyurdu.

MECLİS'TE KRİTİK DAĞILIM

CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki, seçimden önce yapılan operasyonla tutuklandı.

CHP VE YENİ PARTİ'DEN İŞBİRLİĞİ

Son tabloda AK Parti-MHP grubunun 21, CHP-Yeni Parti ittifakının da 21 meclis üyesi bulunuyor.

4 İSİM AK PARTİ'YE GEÇTİ

YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik, seçimden önce CHP'den AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleriyle temas kurmaması için İstanbul il dışına götürüldüğünü iddia etti.

ÜSKÜDAR'DAKİ SEÇİM BAŞLADI

Üsküdar'daki seçim saat 09.00'da başladı. Oy kullanma işlemine geçildi.

CHP ve AK Parti'nin adayları bir önceki seçimden farksız.

CHP'nin adayı: Sibel Tan Çetinkaya
AK Parti'nin adayı: Dündar Ziya Gültekin

SON DAKİKA | Üsküdar seçim sonucu için geri sayım! Oylama başladı 2

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seçim Üsküdar Belediyesi son dakika
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