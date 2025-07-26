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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 1'i öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 1'i öldü

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisinde denize giren Onur Aytun (19) ve Emre Akçay (19) bir süre sonra akıntıya kapıldı. Olayı fark edip suya girerek gençleri kurtarmaya çalışan Selin Sezer (21) de boğulma tehlikesi yaşadı.

Samsun da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 1 i öldü 1

İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan 3 genç, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Samsun da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 1 i öldü 2

Hastanedeki müdahaleye rağmen Onur Aytun kurtarılamadı.

(AA-İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Samsun Atakum deniz boğulma ölü
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