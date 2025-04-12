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Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametinde bir şerit ulaşıma kapandı.

Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Fatih K. (47) idaresindeki 06 EPH 966 plakalı temizlik malzemesi yüklü tır, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametinde bir şerit ulaşıma kapandı. Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Diyarbakır
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