Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Fatih K. (47) idaresindeki 06 EPH 966 plakalı temizlik malzemesi yüklü tır, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametinde bir şerit ulaşıma kapandı. Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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