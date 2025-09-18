Samsun'da drift yapan sürücü kazada yakalandı

Kaza, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi ile 26. Sokak’ta meydana geldi.

M.B., otomobiliyle İlkadım ilçesi Kefeli Bulvarı’nda drift atıp trafiği tehlikeye düşürdü.

Araç, bu nedenle ihbar edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekipler, sürücüyü durdurmak istedi.

Ancak M.B. dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu Eski Sanayi Sitesi’ne giren sürücü, bir mobilyacı esnafına ve park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Çarpma anında, arkadaşı tarafından çekilerek aracın altında kalmaktan kurtarılan esnaf yaralı halde ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esnafın iş yerinin kepengi de hasar gördü.

Kaza sonrası gözaltına alınan M. B.’nin ehliyeti bulunmadığı belirlendi.

Araçta arka plaka yoktu ve abartılı egzoz bulunduğu anlaşılınca, trafik ekipleri tarafından sürücüye 98 bin lira para cezası uygulandı.

Zanlı, işlemleri için Irmak Polis Merkezine götürüldü.

