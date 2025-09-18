HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da drift yapan sürücü kazada yakalandı

Samsun’da drift yaptığı için polis ekiplerinin peşine düştüğü ehliyetsiz sürücü, yakalandı. M.B. isimli sürücü, sanayi sitesinde iş yeri önündeki esnafa ve park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan esnaf, ölümden döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da drift yapan sürücü kazada yakalandı

Kaza, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi ile 26. Sokak’ta meydana geldi.

M.B., otomobiliyle İlkadım ilçesi Kefeli Bulvarı’nda drift atıp trafiği tehlikeye düşürdü.

Araç, bu nedenle ihbar edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekipler, sürücüyü durdurmak istedi.

Ancak M.B. dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu Eski Sanayi Sitesi’ne giren sürücü, bir mobilyacı esnafına ve park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Çarpma anında, arkadaşı tarafından çekilerek aracın altında kalmaktan kurtarılan esnaf yaralı halde ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esnafın iş yerinin kepengi de hasar gördü.

Kaza sonrası gözaltına alınan M. B.’nin ehliyeti bulunmadığı belirlendi.

Araçta arka plaka yoktu ve abartılı egzoz bulunduğu anlaşılınca, trafik ekipleri tarafından sürücüye 98 bin lira para cezası uygulandı.

Zanlı, işlemleri için Irmak Polis Merkezine götürüldü.

Samsun da drift yapan sürücü kazada yakalandı 1

Samsun da drift yapan sürücü kazada yakalandı 2

Samsun da drift yapan sürücü kazada yakalandı 3

Samsun da drift yapan sürücü kazada yakalandı 4

Samsun da drift yapan sürücü kazada yakalandı 5

Samsun da drift yapan sürücü kazada yakalandı 6

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevizlibağ KYK kız yurdunda yeni skandal iddia!Cevizlibağ KYK kız yurdunda yeni skandal iddia!
Konya'dan acı haber geldi: Uzman Çavuş şehit olduKonya'dan acı haber geldi: Uzman Çavuş şehit oldu

Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik Drift kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.