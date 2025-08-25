HABER

Samsun’da düğün konvoyunda korkunç kaza! Gelin ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı

İçerik devam ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada otomobilin çarptığı gelin arabasındaki gelin ve arkadaşı yaralandı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Korkunç kaza, Samsun-Sinop karayolu Kolay Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İbrahim Balkal idaresindeki 55 NN 755 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı istikamete seyir halinde olan Emre Mert yönetimindeki 55 ASZ 435 plakalı gelin arabasına çarptı.

DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA

Çarpışmanın şiddetiyle gelin arabası refüjdeki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kazaya neden olan otomobil ise yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi.

Samsun’da düğün konvoyunda korkunç kaza! Gelin ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı 1

Gelin konvoyunda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan gelin Selin Cingöz (25) ile aynı araçta bulunan arkadaşı Nisanur Özçelik (24), sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

