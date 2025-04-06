HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun’da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 5 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Samsun’da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 5 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. İlçenin Karaağaç mevkisinde Samsun'dan Ordu istikametine giden Z. A. (59) idaresindeki 06 DV 3250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjden karşı şeride geçerek Ordu'dan Samsun istikametine seyir halindeki T. A. (33) idaresindeki 55 FA 026 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan G. A. (49) ve A. A. (58) olay yerinde hayatını kaybetti. E. A. (24) ise ağır yaralandı.

2

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı E.A. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. E. A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

3

Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Çarşamba ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

4
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP’de Kurultay günü… 3 aday genel başkanlık için yarışacak!CHP’de Kurultay günü… 3 aday genel başkanlık için yarışacak!
Martta gömüldü, temmuzda dirildiMartta gömüldü, temmuzda dirildi

Anahtar Kelimeler:
Samsun kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Valilik açıkladı: Polisler görevden uzaklaştırıldı

Valilik açıkladı: Polisler görevden uzaklaştırıldı

Acil koduyla gönderildi! ABD'de bu olay konuşuluyor: "7 gün içinde ülkeyi hemen terk edin"

Acil koduyla gönderildi! ABD'de bu olay konuşuluyor: "7 gün içinde ülkeyi hemen terk edin"

Adanalı'nın Pınar’ını görenler tanıyamıyor! Yeni mesleğiyle de şaşırttı

Adanalı'nın Pınar’ını görenler tanıyamıyor! Yeni mesleğiyle de şaşırttı

Süper Lig devi ünlü orta sahayı getiriyor!

Süper Lig devi ünlü orta sahayı getiriyor!

Sakarya'da kanlı gece! Kavga çatışmaya dönüştü

Sakarya'da kanlı gece! Kavga çatışmaya dönüştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.