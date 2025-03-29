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  4. Samsun'da feci kaza! Minibüs üst geçidin direğine çarptı: 7 yaralı

Samsun'da feci kaza! Minibüs üst geçidin direğine çarptı: 7 yaralı

29.03.2025 20:00
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Samsun'da kontrolden çıkan minibüsün üst geçidin direğine çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza! Minibüs üst geçidin direğine çarptı: 7 yaralı

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Terme MYO önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Yusuf K. idaresindeki minibüs, yaya üst geçidinin beton direğine çarptı.

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Kazada araç sürücüsü ile E.K. (21), K.G. (27), M.K. (38), M.K. (26), C.K. (39), E.Z.K. (6) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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