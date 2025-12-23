HABER

Samsun’da fuhuş operasyonlarında 166 kişiye adli işlem uygulandı

SAMSUN’da son 6 ayda fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 22 işletme hakkında işlem yapıldı, 166 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kamu sağlığını tehdit eden fuhuş faaliyetlerine yönelik 2025 yılının son 6 aylık döneminde denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda ‘Fuhuşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama’ suçlarına karıştığı tespit edilen 20 spa ve masaj salonu ile 2 apart otel hakkında işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 166 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, söz konusu işletmeler hakkında Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonu kararı ve Mülki İdare Amirliği onayıyla geçici olarak faaliyetten men kararı verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kamu sağlığını ve toplumsal huzuru bozan hiçbir yapıya göz yumulmayacaktır. Denetimlerimiz aralıksız ve tavizsiz şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Samsun
