Samsun'da hava durumu alarmı: Kuvvetli yağışlar ve fırtına uyarısı!

Samsun'da 19 Eylül Cuma günü beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtına nedeniyle Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, rüzgarın hızı zaman zaman 80 km/saate ulaşabilir.

Samsun'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 19 Eylül Cuma günü Samsun ve çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Kastamonu, Ordu ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar, ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi ciddi riskler oluşturabilir.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, yağışların yanı sıra, batı ve kuzeybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgarların da etkili olacağı belirtildi. Kıyı kesimlerde rüzgarın hızının zaman zaman 40 ila 80 km/saate ulaşabileceği ve kısa süreli fırtınalara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Bu durum, deniz ulaşımında ve açık alanlarda bulunan eşyaların zarar görmesine yol açabilir.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sabah saatlerinde hissedilen serinliğin öğle saatlerinden itibaren yerini mevsim normallerine bırakması bekleniyor. Ancak, yağışlarla birlikte hissedilen sıcaklıkta düşüş yaşanabileceği de unutulmamalıdır.

YETKİLİLER UYARDI

Geçtiğimiz haftanın ortalarında güneşli ve sıcak havanın hakim olduğu Samsun'da, yeni haftanın başıyla birlikte hava koşullarında önemli bir değişiklik yaşanıyor. Özellikle hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşların, Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak tedbirli olmaları ve seyahat planlarını buna göre yapmaları önem taşıyor.

Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel riskine karşı uyardı. Ayrıca, elektrik kesintileri ve iletişimde aksamalar yaşanabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi. Sürücülerin ise, yağışlı havalarda görüş mesafesinin azalabileceği ve yolların kayganlaşabileceği uyarısıyla, dikkatli araç kullanmaları istendi.

Samsun'da 19 Eylül Cuma günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji'nin uyarılarını takip etmeleri ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları hayati önem taşıyor. Ani sel, su baskınları ve fırtına gibi risklere karşı hazırlıklı olmak, olası zararları en aza indirmek için gereklidir.

