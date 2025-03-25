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Samsun'da HEM kurslarına yoğun ilgi

25.03.2025 15:38
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Samsun Çarşamba Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından açılan kurslar ile binlerce vatandaşa eğitim imkânı sunuluyor.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi, geniş yelpazede sunduğu eğitim programlarıyla Çarşamba halkına yeni beceriler kazandırmaya ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsam da, 1 Ocak itibari ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan mesleki ve teknik ile genel kurslar olmak üzere toplam 198 kursta 3 bin 479 kursiyer eğitim alıyor.
Mesleki ve teknik kurslarda açılan 92 kursa bin 219 kadın kursiyer, 465 erkek kursiyer olmak üzere toplam bin 684 kursiyer katıldı. Genel kurslar kategorisinde ise 106 kurs açılırken, bu kurslara bin 38 kadın kursiyer ve 757 erkek kursiyer olmak üzere toplam bin 795 kursiyer iştirak etti.
Merkez bünyesinde açılan kursların çeşitli alanlarda yıl boyunca devam edeceği öğrenildiBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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