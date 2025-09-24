Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elif Y'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada savrulan Elif Y'nin kullandığı otomobil, refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Elif Y. ile yanındaki Saniye Y, sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır