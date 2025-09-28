HABER

Yer: Samsun! Erkek 16, nişanlısı 14 yaşında... Tutuklanma sebebi ise bambaşka: "8 Ekim'de düğün yapacaktık"

Samsun'da yaşanan bir olay herkesi şoke etti. 16 yaşındaki damat adayı, 14 yaşındaki nişanlısının parmağındaki yüzüğü zorla aldığı iddiasıyla tutuklandı. Yüzüğü zorla almadığını, damatlık alabilmek için istediğini söyleyen çocuk, "8 Ekim’de düğün yapacaktık" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki O.Ç., 16 yaşındaki nişanlısı H.H.E. tarafından zorla yüzüğünün alındığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

8 EKİM'DE DÜĞÜN PLANLAMIŞLAR

Yaklaşık bir ay önce aileler arasında yapılan törenle nişanlandığı öğrenilen kız çocuğu ile 16 yaşındaki nişanlısının 8 Ekim’de düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

"DAMATLIK ALMAK İÇİN YÜZÜĞÜ İSTEDİM, ZORLA ALMADIM"

Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.H.E. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "8 Ekim’de düğün yapacaktık. Damatlık almak için yüzüğü istedim. Yüzüğü zorla almadım" dedi.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan H.H.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.H.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi

