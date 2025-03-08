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Samsun’da kaçak avcılara geçit yok

08.03.2025 09:32
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Samsun’da belgesiz avlanarak 19 kara tavuk, 5 öter ardıç, 1 karga vuran 2 kaçak avcıya toplam 100 bin 700 TL idari para cezası ve tazminat cezası uygulandı.

Samsun’da kaçak avcılara geçit yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü, Terme DKMP Şefliği ekipleri ile Terme ilçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışmaları neticesinde Çarşamba ilçesinde av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetinde 2 kişiye belgesiz avlanma yapma, avlanma süreleri dışında avlanma yapma ve takoz kullanmadan yarı otomatik tüfek kullanma kabahatlerinden 32 bin TL idari para cezası, 19 adet kara tavuk, 5 adet öter ardıç ve 1 adet karga vurduğundan 68 bin 700 TL tazminat cezası uygulandı.

DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sorumluk alanlarında av koruma ve kontrol çalışmalarının aksatılmadan devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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