Samsun'da kaçak avlanan 5 ton midye ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçak avlandığı belirlenen 5 ton midye ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz ürünlerinin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Atakum ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 2 ton 200 kilo midye bulan ekipler, başka bir kamyonette de 2 ton 800 kilo midye ele geçirdi.

Midyeler, doğal dengenin korunması için yeniden denize bırakıldı.

Operasyonda araç sürücülerine Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 75 bin 540 lira, fazla tonaj ve diğer ihlallerden de 113 bin 463 lira olmak üzere toplam 189 bin 3 lira idari para cezası uygulandı. (AA)

