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  4. Samsun'da kahreden kaza! Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişilik aileden geriye acı kaldı...

Samsun'da kahreden kaza! Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişilik aileden geriye acı kaldı...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.02.2025 13:36
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Samsun'da sabah saatlerinde yaşanan korkunç trafik kazası, bir aileyi paramparça etti! Anne ve küçük kızı hayatını kaybederken, baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Havza ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs tıra arkadan çarptı, araç içindeki aile sıkıştı.

Samsun'da kahreden kaza! Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişilik aileden geriye acı kaldı...

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile kızı hayatını kaybetti, baba ile oğlu yaralandı.
Kaza, Samsun-Ankara karayolu Havza ilçesi Yenice mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zihni Genç (28) yönetimindeki panelvan minibüs, aynı istikamete seyir eden Hüseyin O.'nun kullandığı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ile aracın içinde bulunan eşi Havva (27), çocukları Asel Mina Genç (4) ve Eymen İsmail (2) aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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ARACIN İÇİNDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

Olay yerine hızla ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sıkışan yaralıları aracın içinden güçlükle çıkardı. Ağır yaralı olarak Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Havva ve kızı Asel Mina Genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralanan baba Zihni Genç ve oğlu Eymen İsmail'in ise tedavileri hastanede devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Samsun aile anne baba oğul kaza kız
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