HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun'da kahreden olay! İnfaz koruma memuru boğuldu

Samsun’da serinlemek için denize giren 27 yaşındaki infaz koruma memuru, boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da kahreden olay! İnfaz koruma memuru boğuldu

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Kavak ilçesindeki Kavak Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan Recep Yağcı (27), serinlemek için girdiği Karadeniz’de dalgalar arasında kayboldu.

Kayıp Recep Yağcı’yı bulmak için ekipler seferber oldu. Dalgıç polisler, Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaranların denizde yaptığı arama çalışması sonucu Yağcı, sahile vurmuş halde baygın olarak bulundu. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yağcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Kocaeli! Nefes alamayan çocuğu otobüs şoförü hayata döndürdüYer: Kocaeli! Nefes alamayan çocuğu otobüs şoförü hayata döndürdü
Kazada yaralanan genç kız acılar içinde kıvranırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtıKazada yaralanan genç kız acılar içinde kıvranırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

Anahtar Kelimeler:
Samsun infaz koruma memuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetin sır perdesi aralandı! 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in ablası konuştu: 'Hilal'i öldürmesinin sebebi...'

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.