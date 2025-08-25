Samsun'da kayıp kız çocuğundan acı haber: İnşaatın önünde ölü bulundu!

Esrarengiz olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar 4 katlı inşaat halindeki binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark etti.

Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HENÜZ 15 YAŞINDAYDI

Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

