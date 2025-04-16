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Samsun'da koca dehşeti: Uzaklaştırma kararı vardı ama nafile! Eşini sokak ortasında katletti

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Samsun'da saat 22.15 sularında korkunç bir olay yaşandı. Boşanma aşamasındaki koca Emrah Akpınar eşini sokak ortasında katletti. 3 çocuk annesi öldürülen kadının eşinden uzaklaştırma kararı vardı ancak buna rağmen eşinin yanına gidip onu tabancayla kafsına kurşun yağdırarak öldürdü.

Samsun'da bir kişi, uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi karısını sokak ortasında kurşun yağdırarak öldürdü.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

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Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. 38 yaşındaki Emrah Akpınar, boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi 36 yaşındaki Emine Akpınar'a sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak kafasından vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın sokak ortasında hayatını kaybettiğini tespit etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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Emine Akpınar'ın yakınları olay yerine gelerek acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler. Baygınlık geçirenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

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Polis olaydan sonra kaçan Emrah Alpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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