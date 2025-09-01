HABER

Samsun'da korkunç olay! 4'üncü kattan atlayan kuaför kadın hayatını kaybetti

Samsun’da dördüncü katın balkonundan atlayarak intihara kalkışan kuaför kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşi Ç.S.’nin kaldığı eve giden iki çocuk annesi Esra Ş. (42), eski eşi evde uyuduğu sırada balkona çıkarak telefonla konuştuğu kişiye intihar edeceğini söyledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada karşı komşular kadının konuşmasını duyup "Yapma" diye ikna etmeye çalışırken, kadın kuaförü Esra Ş., 4'üncü katın balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

