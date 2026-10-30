Samsun’da kumar denetimlerinde 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza

Samsun’da polis ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde iki iş yerine yönelik gerçekleştirilen kumar denetimlerinde, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, iki ayrı iş yerinde toplam 6 kişinin iskambil kâğıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi. Denetimler kapsamında Canik ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 2 kişiye 23 bin 208 TL, İlkadım ilçesinde ise 4 kişiye 46 bin 416 TL olmak üzere toplam 69 bin 624 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanan masalarda bulunan 3 bin 300 TL para ile iskambil kâğıtlarına el konuldu.

Öte yandan, iş yeri sorumluları H.S. (48) ve S.D. (35), polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır