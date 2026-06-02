Samsun’da kumara geçit yok: 9 kişiye ceza, 2 işletme sorumlusuna adli işlem

Samsun’un İlkadım ilçesinde kahvehane ve derneğe yönelik düzenlenen denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye toplam 104 bin 436 lira idari para cezası uygulanırken, 2 işletme sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede gerçekleştirilen denetimde, 6 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 69 bin 624 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynanırken kullanılan masada bulunan 900 liraya el konuldu. İş yeri sahibi S.A. (47), "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Aynı gün bir dernekte gerçekleştirilen denetimde ise 3 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan 3 şahsa toplam 34 bin 812 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatılmasında kullanılan ortasına zar atılan kasnak, zar toplama aparatı ve 2 adet zara el konuldu. İş yeri sorumlusu F.G. (51) de "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

