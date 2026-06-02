Bulunsun bu cani! Eşini odunla vura vura öldürüp kaçtı

Olay saat 14.15 sıralarında ilçedeki Merkez mahalle Değirmen yanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halis Pekin (27) bilinmeyen bir nedenle eşi Arzu Pekin’i (26) evlerinin önündeki odun istiflenen alanda tartışmaya başladı.

ODUNLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın ardından Pekin eşini odunla döverek öldürdü.

KAÇTI

Ardından da kendisine ait kamyonet ile olay yerinde kaçtı.

KAMYONETİ BULUNDU

Şahsa ait kamyonet ilçe dışında Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarından terk edilmiş halde bulunurken, Pekin’in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arzu Pekin’in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

