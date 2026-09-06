HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da motosiklet ile otomobil çalışması sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, mahalle muhtarı aynı kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek yetkililere sinyalizasyon çağrısında bulundu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun’da motosiklet ile otomobil çalışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altı Örnek Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Hasan Y. (17) idaresindeki motosiklet, Aykut Ö. (36) yönetimindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan Arda Ş. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Arda Ş.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Aynı noktada sürekli kazaların meydana geldiğini belirten Kirazlık Mahallesi Muhtarı Erdinç Uzunoğlu, yetkililere seslenerek kavşağa acilen trafik ışığı takılması gerektiğini vurguladı.

Kavşakta her iki günde bir kaza yaşandığını dile getiren Muhtar Uzunoğlu, "Burada sürekli kaza oluyor. İki günde bir kaza yaşanıyor. Yetkililere sesleniyorum; buraya bir an önce trafik ışığı konulmasını talep ediyorum. Rica ediyorum yetkililerden, lütfen sesimizi duyun. Ölümlü kaza olmadan buraya ışık konulmayacak mı? Bir an önce önlem alınmasını istiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzmanlardan velilere kahvaltı uyarısıUzmanlardan velilere kahvaltı uyarısı
Fethiye’de orman yangını yangını kontrol altına alındıFethiye’de orman yangını yangını kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.