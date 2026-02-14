Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Havza–Vezirköprü karayolu üzerinde, Havza Belediyesi şantiyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 06 FJB 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen araç takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Hüseyin A. ile Mine Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

