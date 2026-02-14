HABER

Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Havza–Vezirköprü karayolu üzerinde, Havza Belediyesi şantiyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 06 FJB 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen araç takla attı.

Samsun da otomobil takla attı: 2 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Hüseyin A. ile Mine Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun da otomobil takla attı: 2 yaralı 2

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Samsun Havza kaza
