Samsun’da Ramazan etkinlikleri coşkuyla devam ediyor

Terme Belediyesi, Ramazan ayına özel çocuklar için bir dizi etkinlikler hazırladı.

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan organizasyonla çocuklar eğlenceli anlarda buluşuyor.

Hacivat-Karagöz, orta oyunu, meddah gösterileri ve Keloğlan masalları gibi geleneksel Türk kültürünü yansıtan aktiviteler, çocuklara kültürel mirası tanıtıyor. Ayrıca, ilahi ve sohbet programları ile Ramazan’ın manevi atmosferi yaşatılırken, yerel örf ve adetler de etkinliklerle çocuklara aktarılıyor.

“BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Terme Park Sosyal Yaşam Alanı'ndaki etkinliklere katılarak çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Mevla’m bizleri bu mübarek Ramazan gününde bir araya getirdi. Ramazan, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir aydır. İnşallah Ramazan ayı boyunca düzenlenecek dolu dolu programlarla bu coşkuyu hep birlikte sürdüreceğiz. Ramazan’da da çocuklarımız mutlu olsun istiyoruz. Onlar için birçok etkinlik gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır