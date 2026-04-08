Samsun'da romanlar günü etkinlikleri

Samsun’da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik, Yavuzselim İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de destek verdi.

ROMANLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ COŞKUYA DÖNÜŞTÜ

Etkinlik alanında birçok kurum personeli yer aldı. Katılımcılar, romanların coşkularını sergiledi. Alanda sağlık, din ve sosyal hizmet kuruluşları da stant çalışmaları düzenledi. Çocuklara yönelik oyun alanları, atlı karınca ve animatör etkinlikleri ile eğlence programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, programda açıklamalarda bulundu. Romanların, şehrin ve ülkenin rengi olduğunu belirtti. Onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Çeşitli etkinliklerin planlandığını ekledi. Romanların memnuniyeti, kendilerinin de mutluluğunu artırdığını vurguladı.



Roman çocuklar etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Kamu kurumlarının destek vermesi, çocuklar için sevindiriciydi. Bu tür etkinliklerin devam etmesini umuyorlar.