Samsun'da sağanak yağış: Atakum'da ev ve iş yerlerini su bastı

Samsun'da aniden bastıran sağanak yağış özellikle Atakum ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta dereye dönerken, birçok ev ve iş yerinin bodrum katını su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi, tramvay seferleri durdu.

Samsun'da saat 19.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Atakum ilçesinde cadde ve sokaklar dere olup aktı. Araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, bazı noktalarda trafik tamamen durma noktasına geldi. Sürücüler, geri dönmek veya alternatif yollar bulmak için çaba sarf etti.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yayalar ise su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Tramvay seferleri de durdu, vatandaşlar istasyonlarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Arıza yapan bir tramvay da hatta mahsur kaldı.

Bodrum katlarda bulunan daireler ve iş yerleri, su baskınlarıyla karşı karşıya kaldı. Ev sahipleri ve esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

SEL SULARINI TAHLİYE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi ekipleri de ihbarlar üzerine olay yerlerine sevk edildi. Ekipler, tıkanan mazgalları açma, suları tahliye etme çalışmaları yürüttü.

(İHA)

10 Eylül 2025
10 Eylül 2025

