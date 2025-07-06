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Samsun'da şüpheli çanta jandarma ve polisi alarma geçirdi

Samsun'da yol ortasına bırakılan şüpheli çanta, jandarma ve polisi alarma geçirdi.

Samsun'da şüpheli çanta jandarma ve polisi alarma geçirdi

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşçulu Mahallesi'ne giden Vatan Caddesi üzerindeki yol ortasındaki çantayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polis çevre güvenliği alırken, olay yerine jandarma bomba imha ekipleri de sevk edildi. Jandarma bomba imha ekiplerinin müdahale ettiği çantanın içinden giyim eşyaları çıktı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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