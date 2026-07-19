Samsun'da tekne faciası! Alabora oldu: Aynı aileden 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde öğleden sonra aynı aileye mensup 6 kişi, 4.5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu.

SAMSUNDA TEKNE FACİASI: 3 KİŞİ KAYBOLDU

Teknede bulunan 6 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ KURTARILDI

Denizdeki aile üyelerinden 3'ü, ekipler tarafından sudan çıkartılarak karaya ulaştırıldı. Denizde kaybolan diğer 3 kişiyi bulmak için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, kayıp vatandaşlara ulaşmak için denizde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır