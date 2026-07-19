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Samsun'da tekne faciası! Alabora oldu: Aynı aileden 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, kayıp vatandaşlara ulaşmak için denizde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samsun'da tekne faciası! Alabora oldu: Aynı aileden 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde öğleden sonra aynı aileye mensup 6 kişi, 4.5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle tekne bir süre sonra alabora oldu.

Samsun da tekne faciası! Alabora oldu: Aynı aileden 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp 1

SAMSUNDA TEKNE FACİASI: 3 KİŞİ KAYBOLDU

Teknede bulunan 6 kişi dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Samsun da tekne faciası! Alabora oldu: Aynı aileden 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp 2

3 KİŞİ KURTARILDI

Denizdeki aile üyelerinden 3'ü, ekipler tarafından sudan çıkartılarak karaya ulaştırıldı. Denizde kaybolan diğer 3 kişiyi bulmak için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun da tekne faciası! Alabora oldu: Aynı aileden 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp 3

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, kayıp vatandaşlara ulaşmak için denizde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samsun da tekne faciası! Alabora oldu: Aynı aileden 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun alabora boğulma tekne
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