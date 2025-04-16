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Samsun'da traktör kazası! Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'da traktör kazası! Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Ahmetbaba Mahallesi'nde Eyüp Demir’in (59) kullandığı 35 UHT 84 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Talihsiz sürücü devrilen traktörün altında kaldı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eyüp Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Demir’in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun traktör kaza
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