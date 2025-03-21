Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 231 elektronik sigara görünümlü likit esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, şüpheli V.M'nin (49) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ELEKTRONİK SİGARA GÖRÜNÜMLÜ LİKİT ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 231 elektronik sigara görünümlü likit esrar, 12 sentetik ecza hapı, 30 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır