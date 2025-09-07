HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun 4 ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi uyuşturucu madde ve silahlarla yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 218 gram metamfetamin, 146 ml likit esrar, bin adet sentetik ecza, 36 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 7 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi, 4 adet fişek be 9 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldıİzmir'de pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı
Batman’da korkutan yangınBatman’da korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak

"Koltuğa oturmakta" ısrarcı; karşısında insan zinciri bulacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Mauro Icardi'den korkutan haber! Lüks aracı kaza yaptı

Mauro Icardi'den korkutan haber! Lüks aracı kaza yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.