Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 218 gram metamfetamin, 146 ml likit esrar, bin adet sentetik ecza, 36 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 7 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi, 4 adet fişek be 9 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır