Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 818 sentetik hap, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 818 sentetik ecza, çeşitli türlerde ve miktarda toplam 222,06 gram uyuşturucu, 2 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 105 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı, toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

